119 وفاة و29 ألفا و312 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت المملكة المتحدة 29 ألفا و312 إصابة و119 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (سكاي نيوز)، اليوم الأربعاء، أن الحالات اليومية للمملكة المتحدة تمثل ارتفاعا عما تم تسجيله أمس الثلاثاء، والذي بلغ 21 ألفا و691 حالة، بينما تمثل حالات الوفاة الجديدة انخفاضا، حيث بلغت أمس 138 حالة وفاة.

وأوصت اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين في البلاد بأن يتم تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد للفيروس لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 16 و17 عاما، كما تم التوصية بتلقي الجرعة الثانية بمجرد أن يتم فحص بيانات السلامة الناتجة.. لافتة إلى أنه لن يتم التوصية بحصول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم بين الـ12 و15 عاما على لقاح كورونا خلال تلك المرحلة، إلا أنه من الممكن تغير ذلك فيما بعد.

ومن جهته، وافق وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد على توصية اللجنة بتطعيم الفئة العمرية التي حددتها، وطلب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الاستعداد لذلك.

كورونا حول العالم

وقد أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من الـ200 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.21 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 199 مليونا و570 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و246 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و215 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.