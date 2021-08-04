«آراب نيوز»: قيس سعيد أسعد الشعب وآمال كبرى لنجاح خطته

أكدت صحيفة "آراب نيوز" السعودية في نسختها الانجليزية، أن تداعيات فيروس كورونا فاقمت المظالم الاقتصادية في تونس، ما أدى إلى احتجاجات شجعت الرئيس قيس سعيد على إقالة رئيس الوزراء وتولي زمام الحكم بالكامل الشهر الماضي.

وقال حمزة عياري- الذي يشتري الزجاجات ويعيد بيعها للمصانع- إن الكثير من الناس ينبشون الزبالة للبحث عن أي شىء صالح وإعادة استخدامه أو بيعه، مشيرًا إلى أنه ليس لديهم أي عمل آخر فهم فقراء.

وأكدت الصحيفة أنه في محاولة يائسة لحياة أفضل، يأمل بعض سكان تونس في نجاح سعيد في خطوته.

وقال فخر الدين ونّاس 56 سنة أحد المواطنين: "أحيي من صوتوا له، فهو شخص طيب، آمل أن يتمكن من إخراجنا من الظلام إلى النور".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعكس المشاعر التي عبر عنها التونسيون الآخرون الذين سئموا المشاحنات السياسية ويريدون رؤية تحسن في الاقتصاد- الذي تقلص بنسبة 8.8% العام الماضي- وإجراءات أكثر فاعلية ضد فيروس كورونا.

سعيد، الذي انتخب في 2019، يقول إنه لن يصبح ديكتاتورًا وإن الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، بما في ذلك تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا كانت دستورية.

وأعربت سمية، التي ترسم وشوم الحناء لكسب عيشها، عن ارتياحها للوضع قائلة إن التونسيين لم يعرفوا منذ فترة طويلة إلى أين يتجهون، ولكن الآن نحن جميعًا سعداء.

فيما مر الرئيس قيس سعيد بسلسلة من الصراعات السياسية استمرت على مدار عامين، حيث سعى حزب النهضة الإسلامي الموالي لجماعة الإخوان الاستيلاء على الحكم والإطاحة بالرئيس الذي رفض أجندة الحزب الإخوانية، وتفرغ الأخير للمشاحنات السياسية وتجاهل قضايا وأزمات الشعب ما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية وأثار غضب الشعب.