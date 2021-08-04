الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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الدين لله

وزير الأوقاف يلتقي المجموعة الثالثة من الأئمة المرشحين لبرنامج الإمام المفكر

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، المجموعة الثالثة من المرشحين للبرنامج التدريبي المتميز "الإمام المفكر".

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن اختيار المرشحين لهذا البرنامج يأتي بعد مراحل متعددة من الاختبارات والمقابلات وتقييم المستوى الدعوي والثقافي والفكري لدى الإمام المرشح للالتحاق بهذا البرنامج ، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بالأئمة إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن عن إطلاق برنامج “ الإمام المفكر” هو البرنامج الأقوى في تاريخ وزارة الأوقاف من حيث تدريب الأئمة.

وانطلقت لجان المقابلة والترشيح لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف "الإمام المفكر" الذي يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة لن تبخل على هذا البرنامج بجهد أو مال، وستبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافه .

وأضاف جمعة، أن المرشحون للبرنامج بعدد من المقابلات والاختبارات التي تسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم الدين فهمًا صحيحًا بما يجعل منه عاملا هامًا يسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية .

ومن خلال المقابلات الأولى صرح وزير الأوقاف بأن الوزارة لديها نخبة من الأئمة شديدي التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة واقتدار، ودورنا أن نعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بهم إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير ، وأن دولة أو أمة تمتلك هذه العناصر الدعوية المتميزة لن تؤتى من هذا الجانب ولن تستطيع الجماعات المتطرفة اختطاف الخطاب الديني منها مرة أخرى.

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