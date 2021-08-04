الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردنى: لا يمكن التراخى وترك لبنان يقترب من حافة الهاوية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الأزمة في لبنان تتعمق كل يوم، مؤكدًا أنه دون جهد دولي منسق قد تمتد الأزمة إلى خارجه وتلقى بظلالها على المنطقة وخارجها. 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء في كلمة الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان، الذي نظمته فرنسا بالشراكة مع الأمم المتحدة المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تزامنًا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأكد أنه لا يمكن التراخي وترك لبنان والشعب اللبناني يقتربون من حافة الهاوية، مشيدًا بصمود الشعب اللبناني، وقال: "رسالتنا اليوم هي أن الشعب اللبناني في قلوبنا وفي أذهاننا. نحن معكم في هذه الأوقات الصعبة".

وتابع: "يجب أن يلبي الدعم الذي سنوفره الحاجة الفعلية على الأرض الآن وعلى المدى البعيد، مع تجنب الازدواجية من خلال توزيع الأدوار بشكل فاعل، وسيمكّننا التنسيق من الاستفادة من الإمكانات في المنطقة لضمان التحرك الفوري والاستجابة السريعة للأزمات عند نشوبها".

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