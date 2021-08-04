التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلي مع السودان

تسعى إسرائيل إلى توطيد علاقاتها مع السودان، خاصةً أنها لم توقع معها اتفاق تطبيع حتى الآن، رغم التوافق عليه منذ العام الماضي.

الرئيس الإسرائيلي يتواصل مع السودان

في ذلك السياق، أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، محادثات مع مسؤولين سودانيين، وذلك من أجل تعزيز العلاقات والترابط معهم، أملا في التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات في وقت قريب، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وتحدث هرتسوج، خلال الأسبوع الجاري، مع رؤساء الحكومات في السودان، والذين هنأوه بتوليه منصبه الحالي.

وتعد تلك المحادثات هي الأولى منذ تولي هيرتسوج منصب الرئيس الإسرائيلي في شهر يوليو الماضي، خلفا لرؤوفين ريفلين.

تفاصيل مباحثات السودان وإسرائيل

وكشفت مصادر مطلعة على محادثات هرتسوج مع السودان، أن الأجواء كانت إيجابية، كما أنهما اتفقا على ضرورة عقد لقاءات بين تل أبيب والخرطوم لتعزيز العلاقات، خاصةً أنهما لم يوقعا على اتفاق تطبيع رسميًا، منذ إعلان التفاهمات بينهما في أكتوبر العام الماضي.

وأعرب هرتسوج، وكذلك مسؤولي السودان، عن أملهما في استمرار توطيد العلاقات بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق سلام في القريب العاجل.

اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، برعاية واشنطن، خلال شهر أكتوبر عام 2020، فيما لم يتم توقيعها حتى الآن.

وقالت «يديعوت» إن مسؤولي السودان كانوا ينتظرون إنهاء إجراءات تسلم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مهامها في البيت الأبيض، لضمان أن تتبنى عملية التطبيع، فيما ترى إسرائيل أهمية كبيرة في إقامة علاقات مع السودان، لأسباب أمنية.