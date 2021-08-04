الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلي مع السودان

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج

تسعى إسرائيل إلى توطيد علاقاتها مع السودان، خاصةً أنها لم توقع معها اتفاق تطبيع حتى الآن، رغم التوافق عليه منذ العام الماضي.

الرئيس الإسرائيلي يتواصل مع السودان

في ذلك السياق، أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، محادثات مع مسؤولين سودانيين، وذلك من أجل تعزيز العلاقات والترابط معهم، أملا في التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات في وقت قريب، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وتحدث هرتسوج، خلال الأسبوع الجاري، مع رؤساء الحكومات في السودان، والذين هنأوه بتوليه منصبه الحالي.

وتعد تلك المحادثات هي الأولى منذ تولي هيرتسوج منصب الرئيس الإسرائيلي في شهر يوليو الماضي، خلفا لرؤوفين ريفلين.

تفاصيل مباحثات السودان وإسرائيل 

وكشفت مصادر مطلعة على محادثات هرتسوج مع السودان، أن الأجواء كانت إيجابية، كما أنهما اتفقا على ضرورة عقد لقاءات بين تل أبيب والخرطوم لتعزيز العلاقات، خاصةً أنهما لم يوقعا على اتفاق تطبيع رسميًا، منذ إعلان التفاهمات بينهما في أكتوبر العام الماضي.

وأعرب هرتسوج، وكذلك مسؤولي السودان، عن أملهما في استمرار توطيد العلاقات بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق سلام في القريب العاجل.

اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، برعاية واشنطن، خلال شهر أكتوبر عام 2020، فيما لم يتم توقيعها حتى الآن.

وقالت «يديعوت» إن مسؤولي السودان كانوا ينتظرون إنهاء إجراءات تسلم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مهامها في البيت الأبيض، لضمان أن تتبنى عملية التطبيع، فيما ترى إسرائيل أهمية كبيرة في إقامة علاقات مع السودان، لأسباب أمنية.

السودان الرئيس الإسرائيلي إسرائيل اتفاق تطبيع الرئيس الامريكي جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى

لمنع الإهدار.. كيف تحمي الدولة خبز الفقراء من السرقة؟

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ورابط الحصول عليها

بلاغ للنائب العام ضد سلمى الشيمى لنشرها فيديوهات تسىء للآداب العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلي مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان