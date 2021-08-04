الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة بشأن أعمال ترميم مباني «هندسة الإسكندرية»

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

تقدم محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بشأن أعمال الترميم لمباني كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ذات الطابع المعمارى المتميز .

جاء فيه أن كلية الهندسة أنشأت في العام الجامعى 1941-1942 وتعتبر واحدة من أعرق الجامعات في مصر و تحتاج الى أعمال ترميم لأكثر من مبنى نظرا لتهالك المباني داخل الجامعة و حفاظا على هذه المباني العريقة  تحتاج الى أعمال صيانة كثيرة .

وطالب إسماعيل بمناقشة الموضوع سريعًا داخل لجنة الثقافة وامكانية استدعاء جهاز التنسيق الحضاري لبحث إمكانية الترميم.

في سياق آخر، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح  مجمع المعرفة للثقافة المالية، بهيئة الرقابة المالية الذي يعد منصة علمية معرفية تهدف الى صناعة المعرفة والثقافة المالية والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي.

يتكون مجمع المعرفة للثقافة المالية من 4 جهات رئيسية وهي معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وأخيرًا المركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وشمل وفد التنسيقية كل من النائبة غادة على والنائبة مارثا محروس، عضوتى مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ ، والتهاني أحمد جمال عضو التنسيقية.

من ناحيته، رحّب الدكتور محمد عمران بوفد التنسيقية، وأشاد بالتجربة وأهمية الاستفادة من خبراتها في شتى المجالات ومنها المجالات المالية غير المصرفية وغيرها من المجالات الأخرى، مشيدًا بالتجربة المتميزة لهيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران في هذا المجال.

النائب محمد إسماعيل مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طلب إحاطة الدكتور مصطفى مدبولي اعمال الترميم

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وائل لطفي

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