جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقة بعابدين

عثر رجال المباحث بالقاهرة، على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة عابدين في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغًا يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن على سريرها، وترتدي ملابسها كاملة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.