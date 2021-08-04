الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على تفاصيل امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021

امتحان قدرات الفنون
امتحان قدرات الفنون الجميلة 2021

تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات البحث عبر محركات البحث الإليكترونية على امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021.

 

موعد بدء امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021

 

من المقرر أن يبدأ امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021، السبت المقبل 7 أغسطس، حتى الخميس 19 أغسطس، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)

 

يأتي امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021 بسيطة، حيث تقيس درجة استعداد الطالب على دراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما تقيس القدرة على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، والقدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

 

ويتم امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021 "فنون" على جزأين:

 

1ــ الرسم (60 درجة)

وهو عبارة عن موضوع يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور.

 

2ـ التصميم الابتكاري (40 درجة)     

وهو عبارة عن موضوع يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معًا. 

 

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021

 

1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أقلام الفلوماستر.

3. ألوان خشبية.

4. أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

5. ممحاة رصاص (أستيكة).

6. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

 

 زمن الاختبار

 

ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10:30 صباحا) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

 

شروط النجاح

 

يشترط للنجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة، حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم + التصميم)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

 

كليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)

 

هي عبارة عن اختبارات تقيس القدرة على التصميم المعماري، والإلمام بقواعد المنظور اللازمة للالتحاق بالكلية.

txt

شروط النجاح وأسئلة اختبارات القدرات لكليات الإعلام 2021

 

وتتم اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "عمارة" على جزأين:

 

1ـ  اختبار الرسم المعماري (70 درجة)

 

وهو عبارة عن موضوع يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر؛ وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

 

2ـ اختبار التشكيل والابتكار (30 درجة)

 

وهو عبارة عن موضوع يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية، مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءه يتم تحديده فيكل اختبار لإظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج، مستخدماً القلم الرصاص بتدرجاته المختلفة لعمل التظليل المطلوب.

 

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار

 

1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث ، برجل).

3. ممحاة رصاص (أستيكة).

4. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

 

زمن الاختبار

 

ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

 

شروط النجاح

 

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم المعماري + التشكيل والابتكار)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة كليات الفنون الجميلة تخصص فنون موعد بدء امتحان قدرات فنون جميلة 2021 امتحان قدرات فنون جميلة 2021 امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى

لمنع الإهدار.. كيف تحمي الدولة خبز الفقراء من السرقة؟

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

بلاغ للنائب العام ضد سلمى الشيمى لنشرها فيديوهات تسىء للآداب العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ورابط الحصول عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلي مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان