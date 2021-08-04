تعرف على تفاصيل امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021

تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات البحث عبر محركات البحث الإليكترونية على امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021.

موعد بدء امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021

من المقرر أن يبدأ امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021، السبت المقبل 7 أغسطس، حتى الخميس 19 أغسطس، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)

يأتي امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021 بسيطة، حيث تقيس درجة استعداد الطالب على دراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما تقيس القدرة على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، والقدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

ويتم امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021 "فنون" على جزأين:

1ــ الرسم (60 درجة)

وهو عبارة عن موضوع يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور.

2ـ التصميم الابتكاري (40 درجة)

وهو عبارة عن موضوع يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معًا.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة 2021

1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أقلام الفلوماستر.

3. ألوان خشبية.

4. أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

5. ممحاة رصاص (أستيكة).

6. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

زمن الاختبار

ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10:30 صباحا) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

شروط النجاح

يشترط للنجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة، حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم + التصميم)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)

هي عبارة عن اختبارات تقيس القدرة على التصميم المعماري، والإلمام بقواعد المنظور اللازمة للالتحاق بالكلية.

وتتم اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "عمارة" على جزأين:

1ـ اختبار الرسم المعماري (70 درجة)

وهو عبارة عن موضوع يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر؛ وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

2ـ اختبار التشكيل والابتكار (30 درجة)

وهو عبارة عن موضوع يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية، مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءه يتم تحديده فيكل اختبار لإظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج، مستخدماً القلم الرصاص بتدرجاته المختلفة لعمل التظليل المطلوب.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار

1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث ، برجل).

3. ممحاة رصاص (أستيكة).

4. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

زمن الاختبار

ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

شروط النجاح

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم المعماري + التشكيل والابتكار)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.