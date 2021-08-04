الكويت تُعلن تراجع مؤشرات الوضع الوبائي بنسبة 28.3%

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا في مؤشرات الوضع الوبائي من حيث نسب الإصابات وحالات العناية المركزة، بفضل جهود المنظومة الصحية والتعاون الجماعي من قبل المواطنين والمقيمين.

وقال "السند" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن نسبة التراجع في الإصابات بلغت نحو 28.3% مقارنة بالأسبوع الماضي، والتراجع في الحالات النشطة بلغ نحو 25.5%.

وأعرب عن أمله باستمرار التراجع في المرحلة المقبلة تزامنًا مع تزايد وتيرة التطعيم في الكويت عبر الحملة الوطنية للتطعيم بفروعها ومراكزها المختلفة في جميع المحافظات في ظل الحرص الملموس من قبل المواطنين والمقيمين.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من الـ200 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.21 مليار جرعة.

وبحسب أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 199 مليونًا و570 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و246 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و215 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.