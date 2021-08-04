كينيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاحات «جونسون وفايزر»

وافقت الحكومة الكينية على الاستخدام الطارئ للقاحات جونسون آند جونسون وفايزر لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج، توقع الرئيس التنفيذي لمجلس الصيدلة والسموم في كينيا فريد سيوي، اليوم الأربعاء، وصول 13 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون خلال الشهر الجاري.

تعتمد كينيا خطة لتطعيم جميع السكان البالغين، البالغ عددهم 26 مليون شخص من أصل 53 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022 فيما قامت حتى الآن بتطعيم أقل من 2.5% من السكان باستخدام جرعات معظمها من لقاح استرازينيكا.

وتكافح كينيا حاليا للحد من ارتفاع حالات الإصابة عقب تسجيل زيادة في معدل الحالات الإيجابية بنسبة 18% في يوليو الماضي، وحذرت السلطات الصحية في كينيا من نقص الأكسجين وندرة أسرة المستشفيات في العاصمة نيروبي.

وارتفع عدد حالات الإصابة في كينيا إلى 205 آلاف و356 حالة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 190 ألفا و95 حالة تعاف، كما ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا إلي 3995 حالة.

يذكر أن البنك الدولي وافق الشهر الماضي على منح كينيا تمويلا إضافيا بقيمة 130 مليون دولار للمساهمة في شراء المزيد من لقاحات كورونا عبر مبادرة كوفاكس ومبادرة “AVATT”، التي تهدف إلى ضمان توفير حصص كافية من لقاحات كورونا للشعوب الإفريقية.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من الـ200 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.21 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 199 مليونا و570 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و246 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و215 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.