256 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فيتنام

سجلت فيتنام، اليوم الأربعاء، ما مجموعه 7 آلاف و618 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

ووفقًا لوزارة الصحة الفيتنامية، سجلت البلاد منذ بداية الموجة الجديدة من عدوى (كوفيد- 19) في 27 أبريل، 173 ألفًا و863 إصابة، بحسب ما نقلته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية.

وأعلنت الوزارة، تسجيل 256 حالة وفاة، بينها وفيات حدثت في الأيام السابقة، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 2327 حالة وفاة.

وغادر 3 آلاف و501 مريض المستشفيات، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 54 ألفًا و332 شخصًا.

وتلقى 7,29 مليون شخص لقاحًا مضادًا لفيروس (كوفيد-19)، حصل أكثر من 744 ألفًا منهم على التطعيم الكامل، بحسب البيانات الرسمية.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من الـ200 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.21 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 199 مليونا و570 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و246 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و215 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.