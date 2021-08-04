القضاء العراقي يتوعد المحرضين على عدم التطعيم ضد كورونا

توعد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، المحرضين على عدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بإجراءات قانونية.

وجاء في وثيقة صادرة من المجلس: "اتسع الخطر العام جراء انتشار فيروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض".

وأضافت: "نظرا لذلك، تنسب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة وكذلك كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفيروس"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وحذرت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتوقعت فقدانها السيطرة على احتواء المرض في أي لحظة.

وكانت الصحة العراقية أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفًا و 865 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 11 ألفًا و644 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و660 ألفًا و 371 وإصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 7359 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و488 ألفًا و186 حالة.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 51 ألفًا و836 فحصًا مختبريًا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13 مليونًا و228 ألفًا، موضحًا أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و865 ألفا و161 شخصًا.