«الكهرباء» توقع عقد تنفيذ توصيل التيار لـ20 ألف فدان شرق العوينات

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع عقد بين شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ممثلة عن الوزارة، وشركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، لتنفيذ شبكة الكهرباء لمساحة إضافية تبلغ حوالي 20 ألف فدان بشرق العوينات، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي سيقوم بتمويل المشروع بتكلفة قدرها نحو 190 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى وتوفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية لسد الفجوة الغذائية وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتنا الغذائية.

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق والمستمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء نظراً لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومي، حيث تعتبر مساحة 20 ألف فدان موضوع العقد المشار إليه من ضمن المساحة المستهدف استصلاحها وزراعتها والتي تقدر بما يزيد عن 300 ألف فدان بشرق العوينات، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمرى القطاع الخاص، حيث سيتم زراعة الأراضي المستصلحة المشار إليها بمحاصيل استراتيجية من أهمها محصول القمح، ما يعمل علي تقليل الفجوة الغذائية وإقامة مناطق عمرانية وأنشطة اقتصادية جديدة تدعم الاقتصاد القومي.

هذا ومن المستهدف إنجاز المشروع قبل بداية شهر أكتوبر القادم بما يتيح الفرصة للحاق بموسم الزراعة الشتوي لهذا العام.

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة وما تمثله من إضافة للاقتصاد القومي.