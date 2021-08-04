كل شيء عن المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة «سايلو فودز» في 3 أغسطس، التي تقع في مدينة السادات بالمنوفية.

وتأتي المدينة على مسطح 135 فدانا، وتتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وتعد «سايلو فودز» أول مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة وتضم مصانع كبرى وصوامع.

تم إنشاء المدينة الصناعية بهدف زيادة اكتفاء السوق المحلي من الصناعات الغذائية، ودعم القدرة على التصدير وتوفير فرص عمل للشباب.

تتكون مدينة «سايلو فودز» من مصانع وصوامع للقمح، وتضم إجمالى 14 صومعة قمح بطاقة 230 ألف طن.

كما تشمل المصانع إنتاج البسكويت والمكرونة وصوامع القمح والمخبوزات، ويأتي مصنع البسكويت بطاقة إنتاجية 68 ألف طن سنويا.

فيما يأتي مصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.

إضافة إلى ذلك يوجد مصنع روتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع الدوبلكس بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع العلب.

كما تستعد «سايلو فودز» لإنشاء 4 مصانع في مرحلتها الثانية، تزامنا مع عيد تحرير سيناء المقبل.