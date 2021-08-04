الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فيديو

كل شيء عن المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»

سايلو فودز
سايلو فودز

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة «سايلو فودز» في 3 أغسطس، التي تقع في مدينة السادات بالمنوفية.

وتأتي المدينة على مسطح 135 فدانا، وتتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وتعد «سايلو فودز» أول مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة وتضم مصانع كبرى وصوامع.

تم إنشاء المدينة الصناعية بهدف زيادة اكتفاء السوق المحلي من الصناعات الغذائية، ودعم القدرة على التصدير وتوفير فرص عمل للشباب.

تتكون مدينة «سايلو فودز» من مصانع وصوامع للقمح، وتضم إجمالى 14 صومعة قمح بطاقة 230 ألف طن.

كما تشمل المصانع إنتاج البسكويت والمكرونة وصوامع القمح والمخبوزات، ويأتي مصنع البسكويت بطاقة إنتاجية 68 ألف طن سنويا.

فيما يأتي مصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.

إضافة إلى ذلك يوجد مصنع روتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع الدوبلكس بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع العلب.

كما تستعد «سايلو فودز» لإنشاء 4 مصانع في مرحلتها الثانية، تزامنا مع عيد تحرير سيناء المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 42

قرار جمهورى بتخفيف عقوبة الإعدام على هندى لـ«المؤبد»

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تشديدات أمنية حول كنترولات تصحيح الثانوية العامة

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل