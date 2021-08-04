بعد روبي.. شريف سلامة يعتذر عن المشاركة في الجزء الثاني من «رمضان كريم»

اعتذر النجم شريف سلامة عن المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”، ليكون ذلك ثاني اعتذار عن العمل بعد النجمة روبي، التي رفضت استكمال دورها بالمسلسل في جزئه الثاني.

وانتهى السيناريست والكاتب أحمد عبد الله من كتابة ثلث حلقات الجزء الثاني من المسلسل الدرامي “رمضان كريم”، والذي حقق نجاحا كبيرا بجزئه الأول الذي عرض في موسم رمضان 2019.

ومن المقرر أن ينتهي أحمد عبد الله من كتابة سيناريو المسلسل بالكامل نهاية شهر أغسطس الجاري.

ويستعد أبطال الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" لبدء تحضيرات العمل المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل ليشارك في السباق الرمضاني المقبل 2022.

وعلمت الدستور أن كل أبطال العمل وافقوا بشكل مبدئي على المشاركة في بطولة الجزء الثاني .

ويبدأ المخرج سامح عبد العزيز معاينة أماكن التصوير المختلفة، خلال الفترة المقبلة، لتحديد موعد نهائي للتصوير عقب انتهاء الشركة المنتجة للمسلسل من إنهاء تعاقدات كل الممثلين المشاركين في الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، ويشهد الجزء الثاني من العمل استحداث شخصيات جديدة ومشاركة عدد كبير من النجوم الشباب.

وتجري الشركة المنتجة للمسلسل جلسات عمل مكثفة مع المؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل والخطوط الدرامية للعمل قبل الإعلان بشكل رسمي عن بدء تصوير الجزء الثاني.

وكان المؤلف أحمد عبدالله قد أعلن عن تعاقده على كتابة الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" في شهر أبريل الماضي، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "تم التعاقد بين السيناريست أحمد عبدالله والمنتج أحمد السبكي والمخرج سامح عبد العزيز على إنتاج الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من المسلسل تم إنتاجه قبل 4 سنوات، وتحديدا في عام 2017، وعرض ضمن السباق الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، وتدور أحداث العمل بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرؤ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والادعاء بأنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.