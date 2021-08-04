ليبيا.. تعليم حكومة ليبيا تعليق الدراسة أسبوعًا آخر وتستثني بعض البلديات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة أسبوعًا آخر إلى 12 أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى مساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومُدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجّار، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة، الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم. وخلص إلى الاستمرار في تعليق الدراسة أسبوعًا آخر باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

كما أكد الاجتماع ضرورة رفع حالة الجهوزية والتدريب في المراقبات التعليمية بالمنطقة الشرقية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكل المراقبات التعليمية، واتفق الحضور على عقد اجتماع، الأربعاء المُقبل، لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.

وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، قررت في 28 من يوليو الماضي، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها إلى 5 أغسطس المقبل، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين وحرصًا على سلامتهم وأسرهم في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

وسجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تحليل 10.143 عينة، وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن العاصمة طرابلس سجلت أعلى معدل إصابات حيث بلغت 800 حالة جديدة و179 حالة مخالطة، تلتها مدينة مصراتة بـ 232 حالة جديدة.

وسجّل المركز شفاء 1.422 حالة، كان أعلاها في العاصمة طرابلس بـ 350 حالة شفاء.

ووفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ تم تسجيل 20 حالة وفاة بالمنطقة الغربية وخمس حالات بالمنطقة الشرقية وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية، لتكون النسبة المئوية للحالات المصابة 24.5% فيما بلغ عدد من تلقّوا اللقاح ضد فيروس كورونا 712.213.

وكانت نسبة الإصابة بالفيروس قد سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية لتسجّل أكثر من 40%.