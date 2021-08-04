محافظ دمياط تتفقد تطوير مدارس ومراكز شباب ضمن «حياة كريمة»

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمركز كفر سعد والتى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 28 قرية بإجمالى 219 تابعا.

واستهلت المحافظ الجولة التي جاءت بمرافقة إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، بزيارة مفاجئة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث تابعت سير العمل بمقر وحدة حياة كريمة والتجهيزات التى تتم به لتضم عدد من ممثلى الأجهزة المعنية المنوط بهم متابعة أعمال هذا المشروع القومى، كما تفقدت أيضاً الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة، حيث شددت على ضبط منظومة العمل و انتظام حضور العاملين بهما لاتمام الأعمال بالموضوعات المختلفة و تلقى ودراسة مطالب المواطنين .

وخلال زيارتها لقرية الزهراء تفقدت "محافظ دمياط" توسعات مدرسة الشهيد طاهر ابو زيد شلبى للتعليم الأساسي بعدد ١٨ فصل ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة التى يجرى تنفيذ أعمال رفع الكفاءة للمبنى القديم بها ٣٢ فصل دراسى ، كما تفقدت محطة محولات رى كفر سعد بالقرية التى تم تنفيذ أعمال التطوير لها بعدد ٤ لوحات بقدرة صرف ٨م/ث ، تقوم برى ٧٠٦٥٠ فدان بزمام كفر سعد.

وقامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على مركز شباب قرية الزهراء والجمعية الزراعية بها والمقرر تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لهما، وتفقدت أيضاً مبنى الوحدة المحلية بالقرية المنشأ حديثًا وفقاً لأعلى مستوى، حيث أكدت على تجهيز أقسام المبنى بالعمالة والأجهزة اللازمة، كما تابعت الموقف الحالى بمحطة مياه الزهراء والتى ستشهد أعمال تطوير بها لزيادة قدرتها من ١٦٠ل/ث الى ٢٦٠ ل/ث وذلك لمضاعفة قدرة ضخ المياه بقرى الزهراء والسوالم وكفر شحاتة وكفر ميت أبو غالب وكفر سعد البلد بما يساعد على استيعاب الزيادة السكانية بتلك المناطق خلال السنوات القادمة، ووجهت المحافظ بوضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من أعمال الشبكات التى تقوم بتغذية تلك القرى حتى يتسنى البدء في أعمال رصف الطرق، كما شددت على رفع كافة الإشغالات والاكشاك المخالفة بالقرية، مؤكدة أن تلك الصورة لا تليق بمستوى التطوير الذى ستشهده المنطقة.

و بقرية السوالم، تابعت "محافظ دمياط" الموقف التنفيذى الخاص بمحطة رفع صرف صحي القرية و مشروع توسعات مدرسة السوالم للتعليم الأساسي بعدد ١٨ فصل ليصل إجمالى عدد الفصول بها ٣٣ فصل دراسى، كما قامت بمعاينة قطعة الأرض التى تم توفيرها لإقامة مجمع خدمات حكومية بالقرية.

وفى ختام الزيارة، أكدت" الدكتورة منال عوض" على رئيس الوحدة المحلية بالقرية وممثلى الأجهزة المعنية بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات بجميع القطاعات بتلك القريتين، بما يحقق تغطيتهما بكافة الخدمات طبقاً لمخطط تطوير الريف المصري "حياة كريمة".