وزيرة بريطانية: ننتظر إعلان اللجنة المشتركة للتطعيم لحصول المزيد من المراهقين على لقاح كورونا

قالت وزيرة الدولة البريطانية لشئون الجامعات ميشيل دونيلان، إن الحكومة تنتظر إعلانا من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بشأن توسيع نطاق الوصول إلى لقاح فيروس كورونا ليشمل المزيد من المراهقين.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية- في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أنه من المتوقع تقديم لقاحات فيروس كورونا للأطفال في المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، بما يتماشى مع العديد من البلدان الأخرى.

وأضافت الصحيفة أنه بعد أسبوعين فقط من توصية اللجنة بعدم التطعيم الروتيني للأطفال، أكد مصدران حكوميان أن اللجنة المشتركة الدولية تعيد النظر في حكمها بهذا الشأن.

ويقتصر تقديم الجرعات لمن تزيد أعمارهم على 12 سنة على الأشخاص المعرضين للخطر سريريًا أو الذين يعيشون مع شخص معرض للخطر.

وأشارت الجارديان إلى أن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون قالت، أمس: “إنها تأمل أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة على الضوء الأخضر لتلقي الجرعة”.

وأوضحت الصحيفة أنه من المعتقد أن الوزراء كانوا يؤيدون حصول الأطفال الأكبر سنًا على لقاحات فايزر أو موديرنا وطلبوا من اللجنة إبقاء الوضع قيد المراجعة.

وكانت إحدى المخاوف التي أثارها العلماء- والمرتبطة بجرعات فايزر- تتعلق بحدوث التهاب حول غلاف القلب، إذ خلصت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إلى أن الفوائد لا تفوق المخاطر التي يتعرض لها أولئك الذين يتلقون اللقاحات.

ومضت الصحيفة البريطانية في تقريرها تقول إن الحكومة يحدوها الأمل في أن تكون البلاد قد تجاوزت الجزء الأسوأ من الموجة الثالثة، حيث انخفضت حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كوفيد في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى 21 ألفا و691، أمس الثلاثاء، وانخفض عدد حالات الدخول إلى المستشفيات إلى 731 حالة، وكانت هناك 138 حالة وفاة، ومع ذلك لا تزال هناك مخاوف بشأن احتمال ارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى بمجرد إعادة فتح المدارس في سبتمبر، وهو نفس الوقت الذي يتوقع فيه العديد من أصحاب الأعمال عودة المزيد من العاملين إلى المكاتب.