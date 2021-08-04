الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«عون» للمجتمع الدولى: لبنان يعول عليكم فلا تخذلوه

عون
عون

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، ولم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ومساندة من المجتمع الدولي، إن كانت مساعدات إنسانية واجتماعية وصحية، أو مساعدات تسهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبشكل خاص في قطاع الصحة وفي صيانة البنى التحتية للمياه والكهرباء، فضلاً عن مساعدات تسهم في تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية.

جاء ذلك في كلمة عون، خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه المُنعقد افتراضيًا اليوم الأربعاء، في باريس بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، ورئيس وزراء كندا جوستين ترودو، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي دافيد مالباس، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالإضافة إلى رؤساء حكومات وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وقال عون في كلمته: "باسمي وباسم الشعب اللبناني نشكر التضامن الدولي، ونثمّن مبادرة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات إلى إرسال المساعدات على مدى العام المنصرم، وأجدد الشكر اليوم، لمنظمي هذا المؤتمر الذي أرادوه في لفتة معبّرة، متزامناً مع الذكرى السنوية للانفجار إن لبنان يعوّل عليكم فلا تخذلوه".

وشدد عون على أن لبنان اليوم في مرحلة جديدة، معبرا عن أمله في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بالتوازي مع بناء الثقة مع الشركاء الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي.

وكرَّر الرئيس عون التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أنه لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 42

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تشديدات أمنية حول كنترولات تصحيح الثانوية العامة

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.609 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل