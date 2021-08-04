مسح بريطاني: التطعيم الكامل ضد كورونا يخفض انتشار «دلتا» بمقدار النصف

كشف مسح أجرته جامعة إمبريال كوليدج لندن، في إطار دراسة ريآكت-1 المعنية بمراقبة التغيرات السكانية، أن التطعيم بشكل كامل ضد فيروس كورونا المُستجد يُساعد على خفض معدل انتقال متغير دلتا شديد العدوى من الفيروس بمقدار النصف، كما أنه فعال بنسبة 60% في الوقاية من أعراض كوفيد-19.

وأظهرت النتائج، التي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الأربعاء، واستندت إلى دراسة أجريت على 98 ألف متطوع في إنجلترا، فاعلية اللقاح بنسبة 90 % في منع الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بمتغير دلتا، وفي أحدث مسح لريآكت-1، لم يصب 40% من المشاركين الذين ثُبتت إصابتهم بدلتا بأي أعراض وكان لدى العديد من المشاركين الآخرين أعراض خفيفة للغاية.

وقال بول إليوت من إمبريال كوليدج لندن، أحد المشاركين في الدراسة، إن "التطعيم يظل فعالا للغاية ضد دلتا".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها دراسة ريآكت-1 تقديرات حول فاعلية اللقاح، وشمل التحليل لقاحي استرازينيكا وفايزر، لكنه لم يقدم تفاصيل حول الأرقام الخاصة بفاعلية كل لقاح.

وقال توم وينجفيلد، كبير المحاضرين في كلية ليفربول للطب الاستوائي، إن "النتائج، عند اقترانها بدراسات أخرى توضح تأثير لقاحات فيروس كورونا على الحد من الدخول للمستشفيات والوفاة جراء كوفيد-19، مشجعة، ومع ذلك، فإنها تعمل أيضا بمثابة تذكير بأنه، حتى مع وجود تغطية عالية للغاية للقاح، فمن المُحتمل جدا أن نشهد موجة أخرى من العدوى في الخريف".

