الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإزالة «الزرائب» داخل الكتلة السكنية ببلاط

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبرفقته المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط، جمعية تنمية المجتمع بالبشندي والمشروعات الموجودة بها، بحضور المهندس ماهر حسين رئيس الوحدة المحلية لقرى البشندي.

و أبدى المحافظ إعجابه بشجرة السواك الموجودة بالجمعية، موجها الشكر لأهالى القرية لتعاونهم في تركيب خط مياه بمنطقة التقسيم العمراني الجديد ومشاركة الشباب مع الوحدة المحلية في حفر وتركيب خط مياه بالتقسيم العمراني، موجها بضرورة إزالة الزرائب الموجودة داخل الكتلة السكنية. 

كما تفقد المحافظ ، صباح اليوم، مشروع تحويل آبار الري الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية ببئر 32 بموط، بمركز الداخلة و الذي يروي 220 فدان بتدفق 2500 م٣/اليوم ، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز.

- تحويل 85 بئراََ جوفياََ للعمل بالطاقة الشمسية 

يأتي ذلك في إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لتحويل 85 بئراََ جوفياََ للعمل بالطاقة الشمسية على مستوى المحافظة، لترشيد إستهلاك الطاقة والحفاظ علي المخزون الجوفي، والذي تم الإنتهاء من تشغيل ٢٦ بئراََ منهم حتي الآن 

في سياق آخر، شدد المحافظ ، على سرعة تنفيذ جميع الأعمال والانتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بالمعهد الفني الصحي بمركز الداخلة خلال الشهر الجاري، موجّها بوضع خطة زمنية وإعداد تقرير أسبوعي لموقف الأعمال المطلوب تنفيذها لضمان الانتهاء خلال هذا الشهر، تمهيداََ لبدء تركيب الأجهزة ودخول الخدمة العام الدراسي القادم.

محافظ الوادي الجديد البشندي والمشروعات شجرة السواك التقسيم العمراني ازالة الزرائب الكتله السكنية الغزل والنسيج

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وائل لطفي

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