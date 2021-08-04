الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرشح رئاسي تونسي سابق: دعم اتحاد الشغل لقيس سعيد يعني الكثير دوليًا (خاص)

قيس سعيد
قيس سعيد

قال ماهر الخشناوي المرشح الرئاسي التونسي السابق، إن الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر الهيئات شعبية في تونس، وتضامنه مع قرارات الرئيس قيس سعيد يدفع الأمور لنصابها الصحيح.

وأضاف الخشناوي في تصريح لـ"الدستور" أن الاتحاد  طالب بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مع التأكيد على أن الاتحاد يدعم قرارات قيس سعيد لاسيما في تطبيق المادة 80 من الدستور التونسي. 

وقال الخشناوي، إن الاتحاد العام التونسي للشغل بدعمه الكبير لقيس سعيد يعني كثيرا على المستوى الوطني والدولي، لاسيما وقد طالب الاتحاد باسترجاع العلاقات من دولة سوريا الشقيقة.

واختتم الخشناوي إنه نظرًا لمواقف الاتحاد العام للشغل في تونس المؤيدة لقرارات قيس سعيد تعني أنه شريك رئيسي في الدولة التونسية.

وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل  في بيان أمس الثلاثاء، تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار مما يشكل خطرا على مصالح تونس، كما أعرب الاتحاد عن رفضه لتدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية.

كما ندد الاتحاد لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد البلاد وصلت إلى حد الدعوة إلى قطع إمدادها باللقاحات.

وشدد الاتحاد على أهمية استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حل مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.

وجدد أعضاء الهيئة الإدارية تأكيدهم على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقد الأزمة التي تمر بها البلاد في غياب أي مؤشر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قرر يوليو الماضي حل البرلمان وإقالة الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي وهو ما تسبب في فرحة عارمة لدى الشعب التونسي.

الاتحاد العام التونسى للشغل رئيس حركة النهضة الغنوشي االغنوشي الإخوان

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وائل لطفي

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