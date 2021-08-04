الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صناع وأبطال فيلم «200 جنيه» يروجون له بالعملة الورقية (صور)

دينا فؤاد
دينا فؤاد

روج عدد كبير من الفنانين وصناع الفيلم السينمائي "200 جنيه"، للفيلم بطريقة جديدة، وذلك من خلال إشهارهم عملة الـ 200 جنيه عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة غادة عادل  صورة لها وهي تحمل 200 جنيه، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: “مميزة شوية الـ 200 جنيه دي”.

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غادة عادل  

وهو الأمر الذي قامت به أيضاً الفنانة دينا فؤاد، والفنان أحمد رزق، وغيرهم من صناع وأبطال فيلم 200 جنيه.

دينا فؤاد

ونشر الفنان محمود حافظ صورة له وهو يحمل مبلغ 200 جنيه في يده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلا: "قريبا إن شاء الله".

محمود حافظ

فيلم "٢٠٠ جنيه" يضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، أحمد السقا، إسعاد يونس، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، غادة عادل، سليمان عيد، أحمد السعدني، آسر ياسين، ليلى علوي، علاء خالد، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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أحمد رزق

ومن المقرر طرح فيلم 200 جنيه، يوم 18 أغسطس المقبل بدور العرض السينمائية، وجاءت الدعاية بشكل مبتكر عن طريق وضع بوستر على شكل ورقة عملة "200 جنيه" مرسوم عليها إمضاء النجوم المشاركين؛ أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، مى سليم، إسعاد يونس، خالد الصاوى، محمود حافظ.

يعتمد الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، ويجسد الفنان أحمد رزق  دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم ا تظهر فى دور راقصة  خلال أحداث الفيلم.

خلال ترويج عمل صورة أحمد السقا صور على طريق عدن عرض شخصية السينمائي كريم جسد خالد خالد الصاوي الفن الفنانين قريبا كوميدي محمد فراج هانى رمزى تلف فيسبوك ضغوط الفنانه غاده عادل سينمائي وقع دور العرض السينمائية أنه ضمن مائية ماع لبطولة

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