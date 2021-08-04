الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث أوجه التعاون الثنائي مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء  المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الهيئة ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار على زيارته للمحافظة  لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار، وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة  في إطار الطفرة الصناعية التي تتم مؤخرا للنهوض بمستوى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن بورسعيد تشهد كيانات اقتصادية كبرى ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير.

- طرح 2000 وحدة سكنية بالمشروع الاستثماري في بورفؤاد ببورسعيد

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعا، مع الدكتورة مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقارى بمقر الصندوق  بالقاهرة، وذلك لمناقشة آليات  طرح و تخصيص عدد 2000 وحدة سكنية مساحة 110 الى 120 م بالإسكان الاستثمارى بشرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، فى ضوء تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتمويل العقاري ، "سكن لكل المصريين 2 " لمتوسطى الدخل ، بفائدة 3% على مدار 30 عاما، على أن تكون الأولوية  للمتقدمين فى مشروع الإسكان التعاونى لمن يرغب.

 

وجاء ذلك بناء على الاجتماعات  التنسيقية  التي تمت بين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، ومحافظ بورسعيد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ واستجابة لرغبات الشباب.

- موعد شراء كراسة الشروط 

ويتم شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المميكن ،  اعتبارا من يوم الأحد 8 أغسطس حتى يوم السبت 14 أغسطس لذوى الاحتياجات الخاصة، واعتبارا من يوم الأحد 15 أغسطس حتى الخميس 9 سبتمبر لكافة المواطنين.

وفي شأن آخر أعلن محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، فى إطار خطة تطوير الطرق الشاملة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا .

كما أوضح" المحافظ " استمرار أعمال رصف الشوارع المحيطة بمبنى المرور الجديد بجنوب بورسعيد بما يحقق الانسيابية فى حركة السيارات والمواطنين.

الهيئة التقي عادل الغضبان بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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