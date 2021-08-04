في عمر الـ 51.. «أم فلسطينية» تتفوق في الثانوية العامة وتستعد للجامعة

خطفت الفلسطينية «مها الحصينى» من خان يونس بقطاع غزة، الأضواء من المتفوقين في الثانوية العامة، لتصبح حديث السوشيال ميديا، بعد حصولها على الشهادة الثانوية في سن الـ 51 بمجموع بلغ 91.9%.

وانتشرت صورة الأم مع أولادها وأقاربها أثناء الاحتفال بتفوقها في الثانوية العامة وإعلانها إكمال مشوارها في الجامعة رغم انقطاعها عن الدراسة لسنوات طويلة.

وتنوعت تعليقات الدعم على الصورة المتداولة، حيث قال حساب باسم تسنيم : "ما شاء الله على عزيمتها وإرادتها"، بينما قال علاء عبد التواب: "كل يوم بتبهرونا بصمودكم ومواقفكم وطريقه تفكيركم"، بينما قال محمود معلق آخر: "هذا عهدنا ببنات فلسطين.. ألف ألف مبروك نفع الله بك".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان رسمي عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة فلسطين 2021، أنه تم الإعلان اليوم الثلاثاء، عن نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2020/2021، بعد أن صادقت عليها لجنة الامتحانات العامة برئاسة معالي الأستاذ الدكتور مروان عورتاني وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيانها عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة فلسطين 2021، أن الامتحانات عقدت هذا العام في ظل ظروف صعبة بسبب ما مرت به القدس وأحداث حي الشيخ الجراح، كما هنأت الوزارة طلابها عقب ظهور نتائج التوجيهي الثانوية العامة فلسطين 2021، قائلة: «أبناءنا الطلبة، اليوم يوم القطاف، ونحن إذ نبارك لكم، فإننا نهدي هذا النجاح باسمكم لأرواح شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعا ونخص بالذكر شهداء الثانوية العامة؛ محمد حميد، وتوفيق أبو العوف، وخالد القنوع، ولأسرانا البواسل عنوان الصمود، ولجرحانا الصابرين، طلبتنا الأعزاء، نبارك لكم أولاً، ثم لمعلميكم وذويكم، كما نبارك لكم صبركم في هذا العام الاستثنائي الطويل، وندعو لكم بمستقبل زاهر».