الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في عمر الـ 51.. «أم فلسطينية» تتفوق في الثانوية العامة وتستعد للجامعة

الام مع أقاربها
الام مع أقاربها

خطفت الفلسطينية «مها الحصينى» من خان يونس بقطاع غزة، الأضواء من المتفوقين في الثانوية العامة، لتصبح حديث السوشيال ميديا، بعد حصولها على الشهادة الثانوية في سن الـ 51 بمجموع بلغ 91.9%.

وانتشرت صورة الأم مع أولادها وأقاربها أثناء الاحتفال بتفوقها في الثانوية العامة وإعلانها إكمال مشوارها في الجامعة رغم انقطاعها عن الدراسة لسنوات طويلة.

وتنوعت تعليقات الدعم على الصورة المتداولة، حيث قال حساب باسم تسنيم : "ما شاء الله على عزيمتها وإرادتها"، بينما قال علاء عبد التواب: "كل يوم بتبهرونا بصمودكم ومواقفكم وطريقه تفكيركم"، بينما قال محمود معلق آخر: "هذا عهدنا ببنات فلسطين.. ألف ألف مبروك نفع الله بك".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان رسمي عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة فلسطين 2021، أنه تم الإعلان اليوم الثلاثاء، عن نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2020/2021،  بعد أن صادقت عليها لجنة الامتحانات العامة برئاسة معالي الأستاذ الدكتور مروان عورتاني وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيانها عن  نتائج التوجيهي الثانوية العامة فلسطين 2021، أن الامتحانات عقدت هذا العام في ظل ظروف صعبة بسبب ما مرت به القدس وأحداث حي الشيخ الجراح، كما هنأت الوزارة طلابها عقب ظهور نتائج التوجيهي الثانوية العامة فلسطين 2021، قائلة: «أبناءنا الطلبة، اليوم يوم القطاف، ونحن إذ نبارك لكم، فإننا نهدي هذا النجاح باسمكم لأرواح شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعا ونخص بالذكر شهداء الثانوية العامة؛ محمد حميد، وتوفيق أبو العوف، وخالد القنوع، ولأسرانا البواسل عنوان الصمود، ولجرحانا الصابرين، طلبتنا الأعزاء، نبارك لكم أولاً، ثم لمعلميكم وذويكم، كما نبارك لكم صبركم في هذا العام الاستثنائي الطويل، وندعو لكم بمستقبل زاهر».

صفحة يوم الثلاث وزارة التربية والتعليم السوشيال ميديا مستقبل التعليم الفلسطينى امتحان الثانوية امه ظروف صعبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 42

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تشديدات أمنية حول كنترولات تصحيح الثانوية العامة

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل