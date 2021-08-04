«جامع»: الدولة تسعى نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على «المتجددة»

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى إلى تعميق التصنيع المحلى للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع ومن بينها صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية، خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة .

جاء ذلك خلال البروتوكول الذي شهدت توقيعه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والطيار محمد منار وزير الطيران المدني بين وزارتى البيئة والطيران المدني ومركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) وشركة ميناء القاهرة الجوي وذلك لتقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية فى مطار القاهرة الجوي وذلك بحضور سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من قيادات وزارات البيئة والتجارة والصناعة والطيران المدنى.

وفى هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى الدور المحورى الذى يقوم به مركز تحديث الصناعة – التابع للوزارة – فى تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV) ) والذى يقدم من خلاله الدعم الفنى والمادى لنشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة فى كافة أنحاء الجمهورية ، لافتةً إلى أن المركز قد حصل مؤخراً على الجائزة الأولى من معهد الطاقة البريطانى كأفضل مشروع مقدم عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحرارى.

ولفتت جامع إلى أن هذا المشروع الرائد سيكون له أثر إيجابي كبير على الصورة العامة المحلية والإقليمية و الدولية لمطار القاهرة وذلك تماشيا مع التوجه العالمي للمطارات للاعتماد على الطاقات الجديدة خاصة الطاقة الشمسية، وبما يتماشى مع إستراتيجية الطاقة المتجددة 2022،مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن هذا المشروع يتزامن مع تنفيذ محطة الطاقة الشمسية في محطة سكك حديد مصر بالقاهرة وهو ما يعكس جهود الدولة الكبيرة لإدماج الطاقة الشمسية و الطاقة المتجددة في المرافق الحيوية.