الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه شبين الكوم البحاري» تحصل على شهادة سلامة ومأمونية المياه

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق خطط السلامة والمأمونية لجميع محطات مياه الشرب، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وكذا الإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتي المستهلك وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشهد اليوم الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقنية الفيديو كونفرانس حفل تسليم شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد لمحطة مياه شبين الكوم المرشحة.

صورة من الواقع

وتسلم الشهادة الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة والبيئة والدكتور محمود عبدالرحمن مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه  والدكتور وليد حسني والدكتور محمد السيد والدكتور أحمد جمال بالشركة القابضة وفي حضور السيد رئيس قطاع المعامل والجودة ورؤساء القطاعات بالشركة ومديري الإدارات وأعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة.

وأعلن نجيب أنه تم منح محطة شبين الكوم المرشحة  شهادة اعتماد خطة وسلامة مأمونية المياه، من اللجنة العليا للمياه والتى تضم ممثلين عن وزارات الصحة والرى والبيئة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

شهادة سلامة ومأمونية المياه

وأشار إلى أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه، وتجدد كل عامين، حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن الانتهاء من إصلاح عطل بحاري 700مم GRP بمركز الشهداء، تحت إشراف مباشر من المهندس سمير منصور، رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس صبحي المصري.

وأضاف صالح، أنه تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من حفار وسيارة كسح لسرعة إنهاء العطل، وكذلك تأمين المكان بواسطة مسؤول السلامة والصحة المهنية بالفرع وانتهى إصلاح العطل بالردم ورد الشيء لأصله.

صورة من الواقع

وأوضح نجيب، أن الشركة تسعى إلى تحسين الخدمات التي تقدمها في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وإصلاح الأعطال فى أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء.

مياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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