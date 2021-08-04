تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم في المعادى لـ28 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى زين الدين، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالمعادى، لجلسة 28 سبتمبر المقبل.

تبين من خلال التحقيقات في القضية أن المتهمين هم “فارس .م” ، و “راضى.ي” ، و“عماد.ط” ، و“رضا.ر ”، و“عماد . ف” ، و“سامر .ا” ، "رامى .ف".

وكشف أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجني عليهما محمد عباس، وأحمد حسن ، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثاني بعيداً عن أعين ذويهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي المبيت قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجني عليهما بالضرب، ما شل من مقاومتهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.