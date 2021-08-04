الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقريتي نهطاي وشرشابة

مشروع حياة كريمة
مشروع حياة كريمة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك خلال جولته صباح اليوم الأربعاء، أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي نهطاي وشرشابة، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة العطف بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه، كما تابع المحافظ أعمال البناء والتشييد الحالية بمجمع الخدمات بنهطاي بإجمالي تكلفة 6 ملايين جنيه ، والذي يتكون من 3 أدوار (دور أرضي و2 دور علوي) على مساحة 600 متر مربع لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي).

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مشروع حياة كريمة

واختتمت الجولة بتفقد المشروعات بقرية شرشابة ، حيث تابع محافظ الغربية أعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة لزيادة 21 فصلا إضافيا ليصبح عدد الفصول بالمدرسة 30 فصلا تساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالقرية، كما تفقد أعمال تطوير مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية.

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مشروع حياة كريمة

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد عقد اجتماعاً مطولاً على مدار 3 ساعات بفريق متطوعي الغربية، لمناقشة آليات دمجهم والاستفادة من مهارتهم في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز زفتى.

وخلال الاجتماع ، أكد المحافظ على وجود كوادر شبابية بالفريق تستطيع المحافظة الاعتماد عليهم لخلق حالة من الدعم الكامل لتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

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مشروع حياة كريمة

كما أوضح الدكتور رحمي خطة المحافظة في تنفيذ 1088 مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه داخل 54 قرية و88 تابعًا بمركز زفتى، مؤكداً أن جميع القرى ستحظى بالتطوير ولكن هناك توقيتات للعمل في كل قرية، وسيشعر أهالي زفتى بمدى التغيير عقب الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات، وستكون قريتي نهطاي وتفهنا العزب أولى القرى التي سيتم الانتهاء منها خلال 4 أشهر.

ومن جانبهم، أعرب الشباب عن سعادتهم البالغة بالخطوة الإيجابية من المحافظة لدمجهم في المبادرة والاستفادة من قدراتهم  لخدمة أهالي المحافظة ،وهو الأمر الذي سيساهم في دعم المواطنين بمركز زفتى إلى جانب تطوير قدراتهم ومهارتهم بشكل عملي، كما طرح الشباب أفكار بناءة لتيسير العمل بالمبادرة في مجالات التنمية البشرية، التمكين الاقتصادي، سكن كريم والمتابعة الميدانية.

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مشروع حياة كريمة

جاء ذلك بحضور أعضاء المكتب الفني (محمود ممتاز ، جيهان الذهبي، عبد الوهاب الحضري، محمد النويهي  ونيفين بريقع). 

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