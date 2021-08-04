الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة أسرة من 5 أفراد في انقلاب سيارة ملاكى ببني سويف

إسعاف
إسعاف

أصيب زوج وزوجته وأطفالهما الثلاثة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الشرقي عند نزلة سنور بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بداخلها أسرة كاملة بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعي "شعبان محمد إبراهيم" 40 سنة، عامل مصاباً بكدمات بالظهر، وزوجته "فاطمة يحيى بيومي" 38 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، وأطفالهم الثلاثة "يوسف"  13 سنة، "يحيى" 13 سنة، و"ياسين" 6 سنوات وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جري نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف محافظة مستشفى بني سويف الطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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