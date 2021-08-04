الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد إزالات شارع المشروع بالمطرية (صور)

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة بشارع المشروع

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منذ قليل، جولة تفقدية لمتابعة الاعمال الجارية بشارع المشروع، وذلك لمتابعة أعمال الإزالات الجارية والتأكيد على سرعة العمل لانجاز مشروع محور المستشار عدلي منصور.

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وتأتي الجولة في إطار أعمال التطوير الجارية في نطاق حى المطرية وفتح محاور وربط شارع المشروع بشارع وسط البلد ومنه إلى ميدان رنين.

رافق المحافظ في جولته، إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية.

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كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قد تابع تنفيذ إزالة التعارضات لمحور مسطرد «المستشار عدلى منصور»، حيث وجه نائب المنطقة الشرقية بضرورة التواجد الميداني المستمر بموقع المشروع ومتابعة الإزالات.

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ويبلغ عدد العقارات التي تم إزالتها 44 عقار تم الإنتهاء من إزالتها في أحياء السلام أول والمطرية بشارع المشروع من إجمالي 159 عقار، علما بأنه تم صرف تعويضات حتى الآن مبلغ 133 مليون جنيه طبقا للأسعار بالمنطقة.

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ويبلغ طول محور مسطرد 16 كيلو متر ويخدم أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية بداية من النزهه جوزيف تيتو ويربط مع مسطرد وطريق بنها الحر.

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وأكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة 44 عقار فى أحياء السلام أول والمطرية بشارع المشروع من إجمالي 159 عقارًا، مشيرًا إلى أنه تم صرف تعويضات حتى الآن 133 مليون جنيه طبقًا للأسعار بالمنطقة.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن طول المحور 16 كيلو متر بداية من محطة عدلي منصور بالنزهة ومرورًا بالسلام وعين شمس والمطرية ويربط مع طريق بنها الحر لخدمة سكان هذه المناطق والقائم على التنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكدت محافظة القاهرة، أنها رصدت 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارًا بمسار محور عدلي منصور - مسطرد - الجاري تنفيذه الآن، حيث تم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات الجارى إزالتها بنطاق حي المطرية بشارع المشروع.

محور مسطرد إزالات محور عدلي منصور إزالات شارع المشروع بالمطرية جولات محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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