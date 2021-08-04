قبل الافتتاح الرئاسي لها.. أبرز المعلومات عن محطة تحلية بحر البقر بشرق القناة

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة للمياه، لمتابعة آخر التطورات بمشروع محطة تحلية بحر البقر، بشرق قناة السويس، تمهيدا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وافتتاحها.

محطة تحلية بحر البقر

محطة تحلية بحر البقر

محطة تحلية بحر البقر



و تنفذ محطة معالجة صرف بحر البقر العملاقة بتكلفة مليار دولار، وتعد الأكبر في العالم بطاقة 5 ملايين م3 يوميًا، وتهدف لتحويل مسار مصرف بحر البقر بدلا من الصب في بحيرة المنزلة و تدوير المياه، وبالتالي إنقاذ البحيرة من التلوث وتنمية الثروة السمكية و حماية البيئة.

وتنقل المياه التي تتم معالجتها في المحطة، إلى شمال سيناء لاستصلاح 330 ألف فدان في مناطق (سهل الطينة و جنوب القنطرة و رابعة وبئر العبد والسر والقوارير)، وتحويلهم من أراضي صحراوية إلى أراضي منتجة يقام حولهم مشروع مستقرات "اتقان" وهو عبارة عن تجمعات سكنية عصرية قائمة علي الصناعة والزراعة.

و ستساهم المحطة في استصلاح ما يقرب من 400 ألف فدان، تنمية شمال سيناء، تطهير بحيرة المنزلة، تنمية الثروة السمكية، توفير فرص عمل والحفاظ على البيئة و الصحة، توفير المياه،تنمية الصادرات والأمن الغذائي.