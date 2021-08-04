الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل الافتتاح الرئاسي لها.. أبرز المعلومات عن محطة تحلية بحر البقر بشرق القناة

محطة تحلية بحر البقر
محطة تحلية بحر البقر

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة للمياه،  لمتابعة آخر التطورات بمشروع محطة تحلية بحر البقر، بشرق قناة السويس، تمهيدا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وافتتاحها.

 

محطة تحلية بحر البقر
محطة تحلية بحر البقر
محطة تحلية بحر البقر


و تنفذ محطة معالجة صرف بحر البقر العملاقة بتكلفة مليار دولار، وتعد الأكبر في العالم بطاقة 5 ملايين م3 يوميًا، وتهدف لتحويل مسار مصرف بحر البقر بدلا من الصب في بحيرة المنزلة و تدوير المياه، وبالتالي إنقاذ البحيرة من التلوث وتنمية الثروة السمكية و حماية البيئة.

وتنقل المياه التي تتم معالجتها في المحطة،  إلى شمال سيناء لاستصلاح 330 ألف فدان في مناطق (سهل الطينة و جنوب القنطرة و رابعة وبئر العبد والسر والقوارير)، وتحويلهم من أراضي صحراوية إلى أراضي منتجة يقام حولهم مشروع مستقرات "اتقان" وهو عبارة عن تجمعات سكنية عصرية قائمة علي الصناعة والزراعة. 

 و ستساهم المحطة  في استصلاح ما يقرب من 400 ألف فدان، تنمية شمال سيناء، تطهير بحيرة المنزلة، تنمية الثروة السمكية، توفير فرص عمل والحفاظ على البيئة و الصحة، توفير المياه،تنمية الصادرات والأمن الغذائي.

محطة مياه بحر البقر تنمية سيناء مجلس الوزراء الثروة السمكية قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

استطلاع «تنظيم الاتصالات» يُظهر تفوق «وي» في معظم المؤشرات

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

إصابة مصطفى كامل بفيروس كورونا.. وابنته في «حالة خطرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل