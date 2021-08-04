الثانوية العامة.. «سؤال وجواب».. نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية 2021

نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية 2021.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نظام القبول فى الجامعات الخاصة والأهلية، فى هذا السياق تقدم «الدستور» كافة المعلومات للطلاب على هيئة سؤال وجواب

نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية 2021

س1: ما مزايا نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

• يحقق نظام القبول الإلكتروني الموحد لكافة كليات الجامعات الخاصة والأهلية العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة، ويمنع التلاعب في اختيار الطلاب.

س2: ما الشهادات التى يطبق عليها نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

• يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية).

س3: ما نظام قبول خريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، والأزهرية، الدبلومات الفنية بالجامعات الخاصة والأهلية)؟

• يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية مباشرة، و يتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية 2021

س4: ما الجامعات الخاصة والأهلية المشاركة في التنسيق الإلكتروني؟

• تشارك كافة الجامعات الخاصة والأهلية المصرية في نظام القبول الإلكتروني ، وعددها 30 جامعة، وتشمل:

أولاً: جامعات خاصة (٢٦ جامعة):

• مصر الدولية.

• الألمانية بالقاهرة.

• أكتوبر للعلوم الحديثة.

• الأهرام الكندية.

• مصر للعلوم والتكنولوجيا.

• المستقبل.

• المصرية الروسية.

• 6 أكتوبر.

• النهضة.

• الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

• الفرنسية فى مصر.

• البريطانية فى مصر.

• سيناء – القنطرة.

• النيل.

• فاروس.

• المصرية للتعلم الإلكتروني.

• هليوبوليس.

• بدر.

• دراية.

• الجيزة الجديدة.

• الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

• حورس.

• المصرية الصينية.

• سفنكس.

• ميريت.

• السلام.

ثانيًا: الجامعات الأهلية ( 4 جامعات):

• العلمين.

• الجلالة.

• الملك سلمان.

• المنصورة الجديدة.

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س5: كيف يتعرف الطالب على التخصصات المختلفة المتاحة بالجامعات الخاصة والأهلية؟

• يقوم الطالب بالدخول على مواقع الجامعات المختلفة للتعرف على ما يلي:

✓ التخصصات الموجودة بالجامعة والأعداد المقررة لها.

✓ الرسوم الدراسية وطريقة سدادها لكل كلية أو برنامج.

✓ نظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).