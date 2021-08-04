سفير اليابان بالقاهرة: نعمل مع الحكومة المصرية عن قرب فى العديد من المجالات

قال السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، إن مستشفى أبوالريش له دور مهم في توفير العلاج لآلاف الأطفال من مختلف أنحاء مصر، موضحًا أن زيادة قيمة المنحة الموقعة بين مصر واليابان لصالح المستشفى يدعم عملية الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية في أسرع وقت ممكن، لتمكن الأطفال من الاستفادة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة.

وقال "ماساكي"، خلال لقاء مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الحكومة اليابانية تعمل عن قرب مع الحكومة اليابانية في العديد من مجالات التعاون والتنمية من بينها قطاع الصحة.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالحكومة اليابانية وهيئة الجايكا على الدعم المقدم منهما للمستشفى؛ لتمويل بناء مبنى العيادات الخارجية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتقديم برامج التدريب للممرضات والأطباء العاملين بالمستشفى.

وأكد الوزير أن زيادة المنحة لمشروع مستشفى أبوالريش للأطفال يُساهم في تخفيض الزحام على المستشفى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال الذين يأتوت من كافة أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن هذا التعاون يأتي استمرارًا لحرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء ملحق العيادات للمحافظة على سلامة المباني المجاورة.

جاء ذلك خلال توقيع مصر اتفاق منحة مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ بشأن زيادة قيمة منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى ملحق للعيادات الخارجية التابع لمستشفى أبوالريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان لترتفع إلى ٢.١٠٨ مليار ين ياباني ما يعادل ١٩ مليون دولار، وذلك بحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، ويوشيفومي أومورا، المُمثل الرئيسي لمكتب الجايكا بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي تعزز تطوير قطاع الصحة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وبدأ التعاون بين مصر واليابان لتدشين مستشفى أبوالريش الياباني إلى عام 1979، لدعم أولويات الحكومة لتحسين مستوى الرعاية الصحية للأطفال، وتقدم الجايكا في الوقت الحالي منحة لإنشاء مبنى بسبعة طوابق خلف المبنى الرئيسي للمستشفى لتحسين كفاءة المستشفى لاستقبال عدد أكبر من المرضى، وتوفير رعاية صحية أفضل للأطفال.