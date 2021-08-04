مصر واليابان توقعان اتفاق منحة إنشاء مبنى عيادات «أبوالريش» الخارجية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطابات المتبادلة واتفاق منحة مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ بشأن زيادة قيمة منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى ملحق للعيادات الخارجية التابع لمستشفى أبوالريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان لترتفع إلى ٢.١٠٨ مليار ين ياباني (١٩ مليون دولار)، بحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، ويوشيفومي أومورا، المُمثل الرئيسي لمكتب الجايكا بالقاهرة، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي تعزز تطوير قطاع الصحة.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية اليابانية المشتركة على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا في قطاعات متنوعة، من بينها الكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري، ومنذ جائحة كورونا دعمت اليابان قطاع الصحة بمنح قيمتها 28 مليون دولار، متمثلة في منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا وشراء المعدات الطبية، بالإضافة إلى منحة تدشين مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبوالريش بقيمة 19 مليون دولار.

وأوضحت «المشاط» أنه رغم جائحة كورونا إلا أن علاقات التعاون الدولي مع اليابان شهدت العديد من الاتفاقيات الهامة والمحورية بخلاف اتفاقيات دعم قطاع الصحة، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 236 مليون دولار في فبراير الماضي، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية مستشفى أبوالريش الذي يعتبر صرحًا ضخمًا لعلاج الأطفال، حيث يعالج أكثر من 25 ألف مريض شهريًا.