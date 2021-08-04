الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفق وثيقة خطة التنمية 2022

7 محافظات تحتل أولوية خطة الحكومة التنموية لهذا العام.. تفاصيل

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

تقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية خلال العام المالي الحالي نحو 22,9 مليار جنية، منها نحو 18,5 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة بنسبة 81% وفقًا لما بينته وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لموازنة العام. 

وبينت الوثيقة هيكل تلك الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية، وتوزعت على خمسة برامج شملت الطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأظهرت الوثيقة حرص خطةالحكومة على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد التي تحظى بأعلى معدلات للفقر والبطالة والأمية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، والتركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها، لتعظّيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، وبالأخص محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وقدرت الخطة لشمال وجنوب سيناء استثمارات بلغت نحو 14,1 مليار جنيه، و7 مليارات جنيه على الترتيب.

وحظت محافظة أسوان بالنصيب الأكبر من  الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، بنسبة 28,6% يليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة (18,2% و18%) على التوالى وتأتى فى المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الـمُوجّهة لإقليم شمال الصعيد، فقد جاءات محافظة الـمنيا في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة للإقليم بنسبة بلغت 43,5% بقيمة 8,4 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 29٪، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 27,5٪.

وحسب ما أظهرته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، فقد قدرت الاستثمارات الموجّهة لإقليم وسط الصعيد بنحو 12 مليار جنيه، استحوذت محافظة أسيوط على نسبة 61,2% منها، وتليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 38,8%.

 

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وائل لطفي

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