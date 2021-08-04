الأمن الأوكراني يعتقل شخصًا هدد بتفجير قنبلة في العاصمة كييف‬⁩

اعتقلت السلطات الأوكرانية، شخص هدد بتفجير قنبلة في العاصمة كييف‬⁩، حسبما أفادت قناة "العربية".⁦

وكان قد هدد رجل لم تحدد هويته بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء.

ولفت الناطق باسم الشرطة ارتيم شيفتشينكو إلى «أنه لم يتضح بعد» ما إن كانت القنبلة اليدوية حقيقية في حين فرضت القوى الأمنية طوقا في الحي، وأظهر مقطع مصور بثه أحد الشهود رجلا عند مدخل المبنى يحمل شيئا في يده ويهدد بتفجيره قائلًا:«لن أخرج من هنا على قيد الحياة».

تمسكت وزارة الدفاع الأوكرانية بقرارها تدريب المجندات في الجيش على المشاركة في مسيرة بأحذية ذات الكعب العالي، بعد احتجاج المشرعين المحليين.

أفادت وكالة أنباء الجيش الأوكرانية الرسمية، أن نساء من القوات المسلحة سيشاركن بمسيرة للاحتفال بالذكرى الثلاثين للاستقلال عن الاتحاد السوفياتي في 24 أغسطس، وفقًا لشبكة «سي إن إن».

وأخبر الرائد يوجين بالأبوشكا أن النساء يتدربن مرتين في اليوم لإتقان الخطوات، ويتقدمن بشكل جيد. وأكد بالأبوشكا خطة ارتداء الكعب العالي خلال العرض.

وإيفانا ميدفيد طالبة في المعهد العسكري بجامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية في كييف، تتدرب منذ أكثر من شهر. وقالت: «اليوم، ولأول مرة، نتدرب بأحذية عالية الكعب، الأمر أصعب قليلاً مما هو عليه في الأحذية العادية، لكننا نحاول قدر الإمكان».

ومع ذلك، أثار قرار المشاركة بمسيرة بكعب عال غضب عدد من المشرعين بعد أن التقطت وسائل الإعلام المحلية صورا نشرتها وزارة الدفاع.

وانضمت إلينا كوندراتيوك، نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، إلى أعضاء في البرلمان لدعوة وزير الدفاع أندريه تاران لإعادة تقييم قرار جعل المجندات يرتدين الكعب أثناء السير.

ووقعت كل من أولغا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي - الأطلسي في أوكرانيا؛ مارينا لازبنايا وزيرة السياسة الاجتماعية، يوليا لأبوتينا وزيرة شؤون المحاربين القدامى؛ ايكاترينا ليفتشينكو المبعوثة الحكومية للسياسة المرتبطة بالجنس، بياناً مشتركاً ينتقد القرار.

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة ستيفانيشينا على «فيسبوك»، أن «الأحذية ذات الكعب العالي لا تتوافق مع القدرة القتالية للمجندات، وقد تشكل مثل هذه الأحذية ضرارًا متعمدًا بصحة النساء».

