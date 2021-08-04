«السكة الحديد»: لا إصابات أو وفيات جراء سقوط «بوجي القطار الروسي» بسوهاج

أعلنت هيئة السكك الحديدية، منذ قليل، في تمام الساعة 02.15 أثناء تخزين قطار 188 روسي "القاهرة / أسوان" على المخزن بمحطة طما بسوهاج لمرور قطار 988 تلاحظ للسائق سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من القطار ولا توجد إصابات ولا وفيات.

وأضافت الهيئة فى بيان صادر عنها، أنه تم تحريك الأوناش للتعامل مع الواقعة وفى تمام الساعة 4.50 تم ترك العربة السابعة، وتم تحرك وسفر قطار 188 وعودة الحركة على الخط الطالع، موضحة أن هذه الواقعة تسببت فى تأخير بعض القطارات.

وكانت وزارة النقل، ناشدت المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات من خلال العبور من المنافذ الشرعية والانتظار حتى يتم فتح المزلقان للعبور.

وأكدت وزارة النقل عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الالتزام بعبور الطرق السريعة من على كوبري المشاة وذلك لتجنب الحوادث التي تحدث بشكل يومي بسبب أخطاء المواطنين.

كما ناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل محطات السكة الحديد والمترو والأتوبيسات وذلك للوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وأوضحت وزارة النقل، أن ارتداء الكمامة داخل السكة الحديد يسهم في الوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة وذلك نظرا لوجود عدد ضخم من المواطنين داخل مرفق السكة الحديد، لذا يجب الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب ذلك يجب الحرص على ارتدائها داخل مرفق مترو الأنفاق، وذلك حتى لا يتعرض الراكب للغرامة المالية الفورية إلى جانب المنع من دخول المحطات.

وشاركت هيئة السكة الحديد المواطنين، عن كيفية حجز تذاكر القطارات، وذلك عبر تطبيق الهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين كيفية الحجز من المنزل بدلًا من الحجز عبر شبابيك التذاكر والتسبب في تكدس.