«الاتصالات»: أكثر من 100 مليون مشترك فى الهاتف المحمول بنهاية أبريل

بزيادة شهرية 1.15 مليون عميل

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغ نحو 111.65 مليون مشترك بنهاية شهر أبريل 2021، مقارنة بنحو 106.06 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 5.59 مليون مشترك.

إجمالي مشتركي الهاتف المحمول

وأشار التقرير- الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه- إلى أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول بلغ نحو 100.97 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 96.53 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 4.44 مليون مشترك بنسبة نمو 4.6%، في حين بلغت نسبة النمو الشهري 1.15%، بعد أن سجل عدد المشتركين في مارس نحو 99.82 مليون مشترك.

ونوه بأن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ نحو 98.57% بنهاية أبريل 2021، مقارنة بنحو 95.98% عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تغير سنوي 2.59% وشهري 0.98% بعد أن سجل خلال مارس السابق عليه نحو 97.59%.

مؤشرات الهاتف المحمول ابريل 2021

الخطوط

وبين أن إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت بلغ نحو 10.68 مليون خط بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 9.53 مليون خط عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 12.09% بزيادة بلغت 1.15 مليون مشترك، وبمعدل نمو 6.31% شهريًا، بزيادة 630 ألف مشترك بعد أن سجل 10.05 مليون مشترك خلال مارس السابق عليه.

وبلغت السعة الحالية للسنترالات الأرضية نحو 25 مليون خط أرضي بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 25.01 مليون خط عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠ بتغير سنوى -0.06%، وبمعدل نمو شهري 0.13%، بعد أن بلغت نحو 24.96 مليون خط أرضي.

مؤشرات الهاتف الثابت خلال ابريل 2021

مشتركو الهاتف الثابت

وأضاف التقرير أن معدل انتشار الهاتف الثابت بلغ نحو 7.78% بنهاية أبريل 2021، مقارنة بنحو 7.72% عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تغير سنوي 0.06% وشهري 4.43%، بعد أن سجل خلال مارس السابق عليه نحو 7.45%.

ونوه بأن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر بلغ نحو 7.96 مليون خط بنهاية أبريل ٢٠٢١ مقارنة بنحو 7.43 مليون خط عن نفس الفترة عام 2020، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.34 مليون خط بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 2.17 مليون خط عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠.

وأوضح أن عدد السنترالات بلغ 1511 سنترالًا، منها 1052 سنترالًا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 87% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10%، وأخيرًا القطاع الحكومي بنحو 3% فقط من المشتركين.