الأنبا توما حبيب يشارك في فعاليات مؤتمر «لأنى معك» الشباب الإيبارشي

شارك الأنبا توما حبيب، في فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي المقام بالإكليريكية بالمعادي، وبدأت ، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني بلقاء حول سفر يونان النبي والذي قدمه الأب بيوس فرج، من كهنة إيبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك.

و في الجزء الثاني من اليوم نظ فريق خدمة الشباب ورشة عمل، ولاقت مشاركة و تجاوبًا عاليًا من شباب المؤتمر، و في نهاية اليوم توجه الشباب إلى الإسكندرية إلى "بيت الراعي الصالح" لقضاء الجزء الترفيهي من المؤتمر لمدة ثلاثة أيام والعودة إلى سوهاج فجر السبت القادم.

- من هو الأنبا توما؟

واعتمد قداسة البابا فرنسيس، في 3 نوفمبر الماضى، قرار انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة للمونسنيور توماس حليم حبيب مطرانا لإيبارشية سوهاج.

يذكر أن المونسنيور توماس حليم حبيب، مواليد سوهاج فى 6 يوليو عام 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين، وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، وفى أكتوبر 1989 توجه لدراسة اللاهوت فى الجامعة الأوربانية الحبرية فى روما التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهنا فى عام 27 مارس 1993 على يد غبطة البطريرك الأنبا اسطفانوس الثاني.

وفى عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي بالفاتيكان، وفى يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه فى القانون الكنسى وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الأكاديمية الدبلوماسية، وفي أغسطس 1998 تم إرساله فى أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، وخدم كدبلوماسى فى رواندا ثم الكويت وإيران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا ومالطا.

فى 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا، درجة مونسنيور، وهو أول كاهن كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسي البابوي بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والأسبانية والفرنسية.