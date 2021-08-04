إطلاق الدورة الثالثة لجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور للناشر العربي

أعلن اتحاد الناشرين العرب إطلاق الدورة الثالثة لجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور للناشر العربي، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد فى استقبال الأعمال المشاركة يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس الجاري، وخصصت هذه الدورة للقصص القصيرة للكبار.

وقال هيثم الحافظ، رئيس لجنة التطوير المهنى باتحاد الناشرين العرب، إن الجائزة تنطلق هذا العام بعد النجاح الذى حققته فى الدورتين السابقتين ويدعو جميع دور النشر العربية للمشاركة فى هذه الجائزة المتميزة فى نوعها، حيث يفتح باب استقبال الأعمال بالتزامن مع رأس السنة الهجرية.

وقد قرر مجلس أمناء الجائزة مضاعفة مبلغ الجائزة فى هذه الدورة لدعم الناشر العربى، وذلك نظرا لتأثر الناشرين بأزمة كورونا وجاء الدعم لمواجهة الأزمة، والتى عانى منها قطاع النشر وتأثر بشكل كبير، حيث كان مبلغ الجائزة 10 آلاف دولار أمريكي وتضاعف ليصل إلى 20 ألف دولار أمريكي.

ونشر الموقع الرسمى لاتحاد الناشرين العرب أجندة جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور 2021م، على أن يغلق باب المشاركات فى منتصف سبتمبر 2021، وتعلن القائمة القصيرة بالتزامن مع معرض الشارقة 2021.

وجاءت أبرز شروط هذا العام: "أن تكون مجموعة قصصية باللغة العربية فى طبعتها الأولى ومنشورة ورقيا وليست مترجمة من إصدارات 2021-2020، لا تقبل الأعمال القصصية الموجهة للأطفال، لاتقبل مجموعة قصصية اشترك أكثر من شخص فى تأليفها، لا تقل المجموعة القصصية عن 3 قصص ولا تزيد عن 30 قصة، لا تقل الكلمات الإجمالية للقصص عن 20 ألف كلمة، يحق لكل عضو باتحاد الناشرين التقدم بكتاب واحد فقط، قيمة الجائزة 20 ألف دولار أمريكى "100% للناشر"، يرسل الناشر على إيميل المسابقة تعهد بحقوق الملكية للكتاب على إيميل المسابقة، يتم تقديم خطاب حديث من الاتحاد المحلى يفيد عضوية الناشر والتزامه بقوانين الملكية الفكرية، نسخة من الكتاب bdf متضمنا غلاف الكتاب مع سيرة ذاتية للدار والمؤلف ونبذة عن القصص فى 200 كلمة، وتعبئة استمارة المشاركة والتوقيع عليها وختمها من الدار.

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