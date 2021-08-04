الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 فور اعتمادها رسميًا

طلاب
طلاب

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 فور اعتمادها رسميًا من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية منذ انتهاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2020-2021) منذ أيام قليلة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على درجات الطلاب في كافة المواد التي خضعوا لامتحانها وموعد إعلان النتيجة رسميًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم. 

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 فور اعتمادها رسميا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتفعيل الموقع الإلكتروني المخصص لنشر نتيجة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2020-2021) من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق إجابة الطلاب في الامتحانات التي انتهت منذ أيام قليلة حيث يتم حاليا خضوع أوراق الإجابة لكافة أعمال الكنترول من رصد درجات الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية بجميع المواد الدراسية التي خضعوا لاختباراتها ومراجعة الكشوف لحصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات ليتمكن من الالتحاق بالكلية التي يرغب في دراسة علومها والتخصص فيها مستقبلا .

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

يترقب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الموقع الإلكتروني المخصص لنشر النتيجة عقب اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في موعد أقصاه 14 أغسطس الجاري، وذلك كما هو معتاد أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة عقب انتهاء الامتحانات بـ10 أيام على الأكثر حيث انتهى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالفعل من امتحان كافة المواد الدراسية يوم 2 أغسطس الجاري والتي أجريت وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تخضع حاليا أوراق الإجابة لأعمال الكنترول. 

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كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

موعد تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 فور اعتمادها رسميًا و موعد تقديم التظلمات من أبرز التساؤلات التي تشغل بال أولياء أمور طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث تفتح وزارة التربية والتعليم باب تلقي تظلمات الطلاب على النتيجة في اليوم التالي لاعتماد النتيجة ونشرها عبر الموقع الإلكتروني ويتم الإعلان عن نتيجة التظلم فور ظهورها.

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