لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات من «التعليم العالي» بشأن اختبارات القدرات

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الإرشادات العامة لإداء اختبارات القدرات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، الإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات للالتحاق بالكلية التي يرغبونها.

وترصد “الدستور” الإرشاد التي يجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات بطريقة سليمة:

- ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وأن كان مغلق أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

6. غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

- ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير الرقمية.

يذكر أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021- 2022 من يوم السبت الموافق 7 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، بالكليات التي يشترط القبول بها إجراء اختبارات القدرات وهي :

كليات الإعلام.

• كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• كليات التربية الرياضية.

• شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر) .

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

• الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

• كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

• كليات السياحة والفنادق.