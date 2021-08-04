ميناء سفاجا يستعد لاستقبال سفينة «Scenic Eclipse» وعلى متنها وفد سياحي سعودي

يستعد ميناء سفاجا البحري، اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينة السياحية Scenic Eclipse فى أول رحلة بحرية لها إلى سفاجا، قادمة من ميناء العقبة الأردني، وعلى متنها عدد من رجال الأعمال السعوديين، في أول رحلة بحرية سياحية بعد تدشين أول خط ملاحي سياحي لسفن الكروز بين موانئ جدة وينبع والعقبة وسفاجا.

كانت الأجهزة المختصة بميناء سفاجا البحري أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال السفينة ورجال الأعمال الذين تقلهم، وتصنف السفينة 6 نجوم، وتستوعب 228 راكبًا.

وتحتوي السفينة على مقومات ترفيهية متعددة ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وطائرتي هليكوبتر والعديد من القوارب لنقل الركاب في البحر، والعديد من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف وفريق متخصص بالرحلات الاستكشافية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم برنامج سياحي لركاب السفينة خلال مدة تواجدهم، فيما كشفت مصادر ملاحية أن السفينة ستقوم بـ9 زيارات أخرى هذا العام لميناء سفاجا.