مقتل 4 مسلحين في انفجار قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني بكابول

قال متحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن أربعة مسلحين لقوا حتفهم جراء انفجار سيارة مفخخة، والذي وقع بالقرب من منزل وزير الدفاع في العاصمة (كابول).

وأضاف المتحدث - حسبما ذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء - أن الوزير وعائلته لم يصابوا بأذى جراء الانفجار.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.

وطلبت وزارة المالية الأفغانية، في مذكرة رسمية، من جميع الوزارات وقف أو تعليق مشاريعها التنموية بسبب انخفاض الإيرادات الوطنية.

كما طلبت المذكرة أيضًا من الهيئات الحكومية إلغاء جميع العقود الجديدة، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الإعلان عن انخفاض في حجم الإيرادات الوطنية بسبب سيطرة طالبان على ستة موانئ جافة في أفغانستان.

ومع احتدام الصراع بين قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية وطالبان على أساس يومي، جعلت الحكومة الأفغانية على ما يبدو العمليات الأمنية والعسكرية من أولوياتها.

وقال الرئيس أشرف غني في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد إن القوات الجوية الأفغانية تنفذ ما يصل إلى 150 غارة جوية كل يوم.

كما طالبت المذكرة الرسمية الهيئات الحكومية بوقف الهدر وتقديم رواتب المساعدة الفنية الوطنية.

وتسيطر حركة طالبان الآن على ميناء داند باتان في ولاية باكتيا، وايخانوم في ولاية تخار، وشيرخان في ولاية قندوز، واسلام قلعة وتور جوندي في ولاية حيرات ، وأبو ناصر فاراهي في ولاية فرح وسبين داك الجاف والمعبر في ولاية قندهار.

وأدى تراجع الإيرادات الوطنية وارتفاع نفقات قوات الأمن إلى إلزام الحكومة الأفغانية بوقف مشاريع التنمية.

من جهة أخرى ،أكد مسؤولون الأحد أنه تم إلغاء رحلات جوية داخلية إلى خمسة أقاليم أفغانية على الأقل لأسابيع مع اشتداد القتال بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي طالبان.