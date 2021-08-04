قبل زيارة رئيس الوزراء.. تعرف على مجمع الورش الحرفية بالإسماعيلية

يجري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية، لزيارة ميدانية لمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد الذى جرى تنفيذه جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، يرافقه خلالها اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وتنشر “الدستور” معلومات عن لمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد.

ويجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بالمساحة المخصصة له داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانًا بما يوازى 105000 متر مربع.

يتضمن المجمع إقامة بسعة 463 ورشة بمساحات مختلفة، بمساحات مختلفة، تشمل الصناعات الحرفية والتي تتضمن “ورش سمكرة ودوكو وورش النجارة والبلاط والرخام والمعادن والخراطة” إضافة إلى 70 محلًا تجاريًا متنوع الأنشطة و7 كافتيريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إداري، والتي بلغت نسبة إنجازها 93%، بهدف نقل جميع الورش من الأحياء الثلاثة، من داخل المدينة إلى الموقع الجديد حتى يتم القضاء تماما على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة والحفاظ على البيئة، والمظهر الجمالي للمحافظة.

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وكان اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، قد شدد على جميع ممثلى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ آليات التعامل فى إدارة المشروع وكيفية تنفيذ المستهدف له لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل المدينة وسط الكتلة السكنية إلى الموقع الجديد وسرعة إنهاء المشروع فى التوقيت المحدد له لاسيما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات.

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وطال هذا المشروع انتظار تحقيقه لسنوات طويلة حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى وحماية البيئة.

وفي سياق متصل، تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم لمحافظة الإسماعيلية لتفقد عدد المشروعات، وتدشين أحدث القطارات وكراكة حسين طنطاوي المنضمة حديثًا لأسطول قناة السويس.