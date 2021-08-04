3571 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا في ألمانيا

سجلت السلطات الصحية الألمانية 3 آلاف و571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و25 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و777 ألفا و446 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة به إلى 91 ألفا و704 حالات وفاة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع إلى 3 ملايين و659 ألفا و900 شخص حتى الآن.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.