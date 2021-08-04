الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض خاص لـ«الإنس والنمس» بحضور محمد هنيدي وأبطاله اليوم

الإنس والنمس
الإنس والنمس

تقديم الجهة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" بطولة الفنان محمد هنيدي، عرضا خاصا مساء اليوم بأحد السينيمات الكبرى بأحد المولات التجارية الكبرى بمنطقة التجمع، وتقف إحدى شركات الترويج على إقامة العرض الخاص.

تفاصيل عرض فيلم "الإنس والنمس"

ومن المقرر أن يتواجد خلال العرض الخاص كل أبطال العمل على رأسهم الفنان محمد هنيدي والنجمة منة شلبي والفنان عمرو عبد الجليل، والمنتج هشام عبد الخالق والمخرج الكبير شريف عرفة، بتواجد لفيف من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الفضائيات.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به، حيث يدور في إطار كوميدي مع أجواء من مشاهد الرعب، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة.

وشوق هنيدي جمهوره وشارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة الأفيش الدعائي للفيلم معلقا: "الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".

وعلى صعيد آخر، يواصل النجم محمد هنيدي تصوير أحدث أعماله الكوميدية الجديدة فيلم “الجواهرجي” في سرية تامة، حيث انتهى حتى الآن من أسبوعين ونصف تصوير دون الإعلان عن بدء التصوير أو نشر يوميات وكواليس العمل الجديد الذي  يقدمه مع الفنانة منى زكي التي التحقت بالفيلم مؤخرا وبدأت التصوير بالفعل.

 

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