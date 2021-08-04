تعرف على الشروط.. آخر موعد لتلقي طلبات 238 وظيفة بالري

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تلقى طلبات الرغبات فى شغل 238 من الوظائف الخالية ضمن المجموعة الاولى التخصصية للمهندسين، إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك منذ منتصف شهر يوليو الماضي وحتى غداً الخميس 5 أغسطس الجارى.

وحددت الوزارة حاجتها لشغل وظائف خالية لـ238 مهندسًا، من ضمن المجموعة الأولى النوعية لوظائف الهندسة لتخصصات "مدني وميكانيكا وكهرباء وحاسب آلي واتصالات"، بالمستوى الثالث لموازنة الوزارة والجهات التابعة، مشيرة إلى أن شغل الوظيفة سيتم طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 180 لعام 2016 واللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى تحديد عدة شروط لشغل الوظائف.

وينتهى تقديم طلبات التوظيف غداً الخميس 5 أغسطس الجارى، من خلال طلب على إستمارة إلكترونية مخصصة لذلك بعيدا عن التدخل اليدوي لتحقيق الشفافية، مع التأكيد على الالتزام بالموعد المحدد وعدم الالتفات إلى أية طلبات بعد الموعد المقرر.

شروط شغل الوظائف الهندسية الجديدة

قررت وزارة الموارد المائية والري، وضع عدة شروط لشغل الوظائف المعلن عنها، تتمثل في تمتع المتقدم لها بالجنسية المصرية مع إمكانية تقدم من يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية أخرى بشرط معاملة المصريين بها بالمثل فى شغل الوظائف المدنية والحكومية.

كما أكدت وزارة الرى على ضرورة حصول المتقدم لشغل الوظيفة على بكالوريوس الهندسة فى التخصص المطلوب، مع متع المتقدمين لشغل الوظائف بحسن السيرة وحسن السمعة، بالإضافة إلى عدم توقيع أو الحكم عليه بعقوبة جنائية او مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكون المتقدم قد تم رد اعتباره.

مستندات التقديم في الوظائف المعلنة للمهندسين

كما تضمنت الشروط المقررة لشغل الوظائف الهندسية، إلا يكون المتقدم لشغلها قد سبق فصله قبل ذلك من الخدمة سواء بحكم أو قرار تأديب نهائي بشرط ألا تمضي على صدوره أربعة سنوات على الأقل، كما تم تحديد سن المتقدم لشغل الوظيفة ب 30 عاما وقت صدور الإعلان عن الوظيفة.

كما يشترط فيمن يتقدم للتعيين بالوظائف المعلن سداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم دخول الإمتحان، مع ضرورة اجتياز الكشف الطبي وكذلك تحليل المخدرات، بجانب اختيار وظيفة واحدة فقط من ضمن الوظائف الشاغرة وعدم إمكانية التقدم لأكثر من وظيفة لمن تم قبوله فعلا.

وقامت وزارة الرى بتحديد المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وتتضمن تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى سارية وقت الإعلان، وصورة شخصية حديثة، وصورة من المؤهل الدراسي وصورة من المؤهل الأعلى مثل الماجستير أو الدكتوراه.

كما يتم تقديم شهادة الموقف من أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، وكذلك صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم وتكون موجهة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تقديم صورة من شهادة التأهيل أى بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك في حالة وجود إعاقة للمتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

ويشترط اجتياز الامتحانات الإلكترونية والشفوية المقررة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتكون المفاضلة وفقًا للقواعد المقررة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وألا تزيد سن المتقدم على 30 عامًا وقت صدور الإعلان، وأن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

كما تضمنت الشروط الموضوعة لشغل الوظائف ضرورة اجتياز المتقدمين لشغلها جميع الإمتحانات الإلكترونية وكذلك الشفوية المقررة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى القيام بعملية المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للقواعد المقررة لشغل الوظائف طبقا للقانون.