«الزراعة» تعتمد 41 مليون جنيه لتمويل 15 مركزا لتجميع الألبان

وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل وإقراض 41 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 5 محافظات (سوهاج - الغربية - الشرقية - البحيرة - دمياط).

كما وافق القصير على إنشاء 10 مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة للوزارة فى المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان.

إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة

ولفت القصير إلى أن تكون طبقاً للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى بها للقطاع الخاص وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل.

وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، إنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز.

وأضاف نائب الوزير أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن ومنتجى الألبان.

كما أكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

‏وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه بذلك التمويل يصبح جملة ما تمت الموافقة على تمويله 305 ملايين جنيه يستفيد منها 127 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأكد الدكتور عبد الرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

‏وطالب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية, ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).‏